Промытый участок дамбы в Орске восстановили

Промытый участок дамбы в городе Орск в Оренбургской области восстановили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Глава ведомства Александр Куренков вместе с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым проверили ход восстановительных работ. Отмечается, что в настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает.

Куренкову доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что уровень воды Урала в районе Орска за последние сутки снизился на 62 см.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие Денис Паслер.

Он доложил, что паводковая обстановка на территории Оренбургской области достигла пика, при этом самая сложная ситуация наблюдается в ее административном центре.

Ранее стало известно, что в Орске полностью затоплены три школы.