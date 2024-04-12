Петербургский пенсионер решил заработать на бирже и отдал 1,65 млн рублей мошенникам

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 1,65 млн рублей, пытаясь заработать на бирже. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, мошенник связался с 79-летним петербуржцем по телефону. Злоумышленник представился брокером и заверил пенсионера, что, вложив свои средства, он сможет заработать на бирже. За неделю преступник убедил пожилого мужчину перевести по указанным реквизитам 1,65 млн рублей.

Через две недели после произошедшего петербуржец понял, что попался на уловку мошенников, поверив лжеброкеру. Он обратился в полицию. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Петербурге мальчик отправил мошенникам родительские 325 тыс. рублей за инвентарь в игре. Чтобы получить виртуальное снаряжение и оружие, ребенок отправил аферистам скриншот банковского приложения, которым пользуются родители.

Ранее в российском регионе курьера мошенников отправили в колонию на три года.