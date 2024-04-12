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Эксперты объяснили, почему редкие крупы – самые полезные для здоровья

ОСН: редкие злаки самые полезные, так как их не затронула генная модификация

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Global Look Press

Некоторые злаки очень капризны и невыгодны для массового выращивания, из-за чего являются достаточно редкими. Их не успела затронуть генная модификация, из-за чего они сохранили свои природные свойства и на сегодня считаются самыми полезными для здоровья человека. В числе таких круп – киноа, спельта и амарант, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

К редким крупам относят спельту, которая россиянам более известна как полба. Это отдельный вид мягкой пшеницы, содержащий множество питательных веществ, а также аминокислоты, протеин, цинк, железо и витамины группы В. Часто спельту рекомендуют диетологи, так как в ней мало калорий и много пищевых волокон.

Не менее полезна для здоровья киноа – она содержит все незаменимые аминокислоты, витамины В, С, Е, а также железо, фосфор, магний, медь и кальций.

Также специалисты рекомендуют чаще употреблять в пищу амарант, содержащий в себе много кальция и лизина, а также антиоксидант сквален, необходимый для выработки гормонов и ферментов. Важно, что амарант не содержит глютен, однако при этом в нем много растительного белка. Особенно эта крупа полезна при панкреатите, камнях в почках и желчном пузыре.

Врачи ранее назвали россиянам самые вредные для суставов крупы.

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