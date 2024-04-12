Педофила, изнасиловавшего девочку в туалете петербургского кинотеатра, задержали в Пулково

В аэропорту Пулково поймали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании шестиклассницы в туалете. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, подозреваемого задержали 11 апреля в аэропорту при попытке покинуть город. Сообщается, что сейчас молодой человек находится в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Инцидент произошел в кинотеатре в Колпино. По словам пострадавшей, она пришла на сеанс, и тогда незнакомец затащил ее туалет, где надругался над несовершеннолетней. После произошедшего ребенок рассказал обо всем родителям. В больнице у девочки обнаружили травмы, подтверждающие ее слова об изнасиловании. В рамках законодательства за такое преступление фигурант может получить до 20 лет лишения свободы.

Ранее на петербургской детской площадке поймали педофила.