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Педофила, изнасиловавшего девочку в туалете петербургского кинотеатра, задержали в Пулково

РЕН ТВ: в Пулково поймали подозреваемого в изнасиловании девочки в туалете

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В аэропорту Пулково поймали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании шестиклассницы в туалете. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, подозреваемого задержали 11 апреля в аэропорту при попытке покинуть город. Сообщается, что сейчас молодой человек находится в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Инцидент произошел в кинотеатре в Колпино. По словам пострадавшей, она пришла на сеанс, и тогда незнакомец затащил ее туалет, где надругался над несовершеннолетней. После произошедшего ребенок рассказал обо всем родителям. В больнице у девочки обнаружили травмы, подтверждающие ее слова об изнасиловании. В рамках законодательства за такое преступление фигурант может получить до 20 лет лишения свободы.

Ранее на петербургской детской площадке поймали педофила.

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