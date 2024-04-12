Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве стандартизируют работу курьеров

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Столичные власти разработают единый стандарт работы курьеров, сообщает газета «Ведомости».

Как отметил вице-мэр, руководитель дептранса Максим Ликсутов, благодаря единому стандарту курьерами будут работать квалифицированные сотрудники с проверенными документами.

«Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — сказал он.

По данным «Ведомостей», власти Москвы уже согласовали решение о введении единого стандарта с крупнейшими курьерскими службами.

Как отметил Ликсутов, в столице ежедневно более 100 тыс. доставщиков выполняют на велосипедах и самокатах до 500 тыс. заказов, за счет чего снижается число поездок на личных автомобилях.

Введение единого стандарта означает, что у курьеров появится цифровой профиль, а также появятся единые требования к личному транспорту и внешнему виду курьера.

Курьеры будут регистрироваться в системе АИС «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов.

Также курьеры пройдут обучающий курс на знание правил безопасного вождения.

По данным «Ведомостей», стандарт затрагивает и правила для электровелосипедов и электросамокатов курьеров (средства индивидуальной мобильности, СИМ). СИМ курьеров должен будет быть оснащен встроенным ограничителем скорости, световозвращателями, передней фарой, задним фонарем, звуковым сигналом и укрепленным номерным знаком.

Единый стандарт работы курьеров планируют вводить в 3 этапа, чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым условиям. Первый этап, на котором необходимо будет привести в порядок внешний вид курьеров, начнется 15 мая. Второй этап – 1 октября, третий – 1 мая 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами