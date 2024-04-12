СК рассказал о ликвидированных в Нальчике боевиках

Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных силовиками 11 апреля во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, ими оказались жители Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

Отмечается, что один мужчина был 1997 года рождения (26 лет), другой – 2004 года рождения (20 лет).

11 апреля около 04:00 сотрудники Федеральной службы безопасности блокировали двух подозреваемых в совершении террористических действий в садовом товариществе «Насып». В ответ на требование сдаться предполагаемые боевики открыли огонь по правоохранителям, после чего были ликвидированы.

В районе обнаружения предполагаемых террористов вводили режим контртеррористической операции (КТО).

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее ФСБ сообщила о задержании сотрудников нелегального кол-центра.