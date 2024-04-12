Курорт Сбера «Манжерок» установил новый рекорд по количеству гостей

Курорт Сбера «Манжерок» побил собственный рекорд по числу гостей. В зимнем сезоне 2023-2024 курорт посетили более 210 тыс. туристов (на 56% больше, чем в 2022 году), сообщает пресс-служба Сбера.

«″Манжерок″ сегодня — это драйвер экономики всего Сибирского федерального округа. Постоянно растущий турпоток стимулирует развитие не только самого курорта, но и прилегающих объектов», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он добавил, что, по данным SberCIB Investment Research, Алтай стал одним из самых быстрорастущих регионов СФО.

«Строительная отрасль региона показала рост в 26% в 2023 году. Безусловно, во многом это происходит благодаря усилиям Сбера по развитию курорта и туристического кластера в регионе», — сказал он.

Зимний сезон на курорте «Манжерок» прошел с начала ноября по 7 апреля. Всего за 150 дней на курорте прошло 22 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 1260 спортсменов.

Протяженность горнолыжных трасс на курорте превышает 30 км, но в ближайшие 2 года она увеличится до 80 км, а в будущем – до 225 км.