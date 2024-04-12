Правнучке летчика Чкалова грозит колония за призыв к ядерному удару по РФ

Правнучке легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

По данным Shot, причиной уголовного преследования стали посты Богдановой в социальных сетях, а также ее интервью украинскому каналу, которое появилось в интернете в конце января. Женщина в том числе заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Также она собирала деньги для ВСУ.

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. У нее есть гражданство Израиля, она покинула Россию после начала СВО. Сейчас Богданова находится в Бельгии.

Ранее в семье Чкаловых осудили родственницу после слов о ядерном ударе по Москве.