Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правнучке летчика Чкалова грозит колония за призыв к ядерному удару по РФ

Shot: правнучке летчика Чкалова Богдановой грозит 7 лет колонии за слова о СВО

close
100%
vonema/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правнучке легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

По данным Shot, причиной уголовного преследования стали посты Богдановой в социальных сетях, а также ее интервью украинскому каналу, которое появилось в интернете в конце января. Женщина в том числе заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Также она собирала деньги для ВСУ.

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. У нее есть гражданство Израиля, она покинула Россию после начала СВО. Сейчас Богданова находится в Бельгии.

Ранее в семье Чкаловых осудили родственницу после слов о ядерном ударе по Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами