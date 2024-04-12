Яндекс представил курс цифровой безопасности для детей

На образовательной платформе «Яндекс Учебник» появился новый курс «Безопасность в интернете», предназначенный для учеников младших классов. Воспользоваться им смогут подписчики Яндекс Плюса с опцией «Детям». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выполняя задания курса в игровом формате, дети познакомятся с цифровым этикетом, сформируют полезные привычки в использовании гаджетов, узнают, что такое цифровое здоровье, фишинг и буллинг в интернете, как искать информацию в сети, и как обезопасить личную информацию и свои аккаунты.

Курс по цифровой грамотности состоит из 8 игровых уроков, каждый длится около 15 минут. Освоить материал с легкостью смогут даже школьники, которые неуверенно читают – все задания для учеников 1-2 классов озвучены, уточнили авторы проекта.

Для безопасности юных пользователей в сети в сервисах Яндекса можно создавать детские аккаунты, почту, определить номера телефона, настроить детский режим в Алисе и смотреть и слушать безопасный контент с Плюс Детям, напомнили в компании.

Ранее подписчикам Яндекс Плюс с опцией «Детям» на платформе «Яндекс Учебника» стал доступен курс по финансовой грамотности.