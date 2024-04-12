Ozon в 2023 году доставил покупателям почти миллиард заказов

Оборот Ozon за 2023 год увеличился в 2,1 раза и превысил 1,752 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные маркетплейсом по итогам года.

Отмечается, что большая часть роста была обеспечена продажами предпринимателей. Их оборот продавцов вырос еще быстрее, в 2,3 раза, а число активных покупателей достигло 46,1 млн человек. Как уточнили в компании, 90% покупателей и 85% заказов приходится именно на регионы.

На презентации финансовых результатов управляющий директор Ozon Сергей Беляков рассказал, что компания нацелена обеспечить жителей каждого населенного пункта России быстрой и удобной доставкой товаров по доступным ценам. На текущий момент товары с Ozon могут получить жители 100 тыс. населенных пунктов, а пункты выдачи заказов Ozon в шаговой доступности есть у 115 млн россиян.

«Каждый четвертый пункт выдачи Ozon сегодня находится в городах и поселках с населением меньше 10 тысяч человек. Их жители сталкиваются с ограниченным ассортиментом и отсутствием конкуренции, поскольку в радиусе 50 км может быть всего один-два магазина с нужными товарами, да и то выбор будет небольшим. Поэтому когда в небольшом поселке или селе открывается пункт выдачи заказов Ozon, мы решаем проблему товарного неравенства для жителей. Они получают доступ к 370 млн товаров от 450 тыс продавцов, которые конкурируют за внимание покупателя, независимо от его географии» , — отметил Беляков

В прошлом году компания совместно с партнерами-предпринимателями увеличила сеть пунктов выдачи почти в 3 раза, до 45 тысяч пунктов и запустила 11 крупных складов в разных регионах страны. По мнению Белякова, наличие логистического хаба в регионе упрощает возможности не только для покупателей, но и для предпринимателей. Он объяснил, что открытие логистического центра в регионе увеличивает количество предпринимателей, начинающих бизнес на маркетплейсе, в два раза.

«В прошлом году из 230 тыс предпринимателей, которые вышли на Ozon, половина была из городов с населением меньше 1 миллиона человек. Вход на маркетплейс не требует больших вложений, а запустить продажи можно всего лишь за 24 часа. С открытием склада продавцам становится проще отгружать товары для продажи, а нам – ускорить их доставку до покупателей по всей России» — отметил Беляков.

В свою очередь гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что онлайн-торговля в России только начинает свое развитие. явление относительно молодое. По его словам, из-за этого в этой сфере 99% бизнесов относятся к микропредприятиям.

Он подчеркнул, что в этом направлении одним из важных драйверов роста является господдержка. Исаевич рассказал, что в этой сфере ей воспользовались около 55 тыс. малых и средних предприятий.