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Глава Оренбургской области уточнил данные об уровне воды в Орске

Паслер заявил, что уровень воды в реке Урал около Орска составляет 798 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в районе города Орска за последние сутки снизился на 62 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Глава региона отметил, что в настоящее время этот показатель составляет 798 см. При этом сотрудники коммунальных служб уже приступили к уборке подтопленных территорий.

«Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске: уровень Урала на сегодня — 798 см», — подчеркнул Паслер.

До этого глава города Василий Козупица заявил, что по состоянию на утро 12 апреля уровень воды в соответствующей части реки Урал упал до 673 см. Однако позже появились уточненные данные от региональных властей.

По словам мэра Орска, в некоторых районах населенного пункта наблюдается существенное улучшение ситуации. В том числе речь идет о Старом городе, принявшем на себя первый удар после прорыва местной дамбы. Тем не менее подтопленными остаются 5 182 жилых дома, а в пунктах временно размещения все еще находятся 1 064 человека.

Ранее вода полностью затопила три школы в Орске.

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