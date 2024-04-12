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Под Луганском погиб адвокат Андрея Чикатило

Адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин погиб в автоаварии под Луганском

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РИА «Новости»

Адвокат Марата Хабибулина, который защищал интересы известного советского маньяка Андрея Чикатило, погиб в результате аварии под Луганском. Об этом сообщила его бывшая коллега, а теперь главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская, передает ТАСС.

«В 17:15 по московскому времени следователь позвонил нам и передал эту ужасную новость», — отметила Бухановская. При этом она уточнила, что пока неясны причины трагедии — ДТП или проблемы со здоровьем. Смерть Хабибулина произошла во время его возвращения из Луганской народной республики (ЛНР) в Ростов-на-Дону.

По словам Бухановской, научный центр совместно с адвокатской палатой Ростовской области приняли решение организовать похороны Хабибулина.

Марат Хабибулин представлял интересы Андрея Чикатило в суде. Чикатило был серийным убийцей, который совершил более 50 убийств в период с 1978 по 1990 год во время существования Советского Союза. Суд над ним проходил уже в России. Процесс начался 14 апреля 1992 года. Андрея Чикатило расстреляли 14 февраля 1994 года, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от фашистов.

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