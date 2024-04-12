В России предсказали высокую пожароопасность в ближайшие дни

В ближайшие дни ожидается повышенный уровень пожароопасности четвертого и пятого классов в различных регионах юга европейской части России из-за высоких температур и отсутствия осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Романа Вильфанд.

Эта ситуация наблюдается в Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике, Республике Калмыкия, в Ставропольском крае и на севере Дагестана.

Особенно высокий уровень пожароопасности, пятый класс, ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Эти прогнозы обусловлены аномально высокими температурами и сухой погодой.

По состоянию на 11 апреля лесопожарные службы потушили 48 природных пожаров в России. Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, пожары ликвидировали в 12 регионах.

Больше всего территорий огонь охватил в Еврейской автономной области — там действовали три пожара на 1352 гектарах, потушить огонь помогали 32 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.