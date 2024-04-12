Названы ТОП-5 направлений для наблюдения за звездами в России

В честь Дня космонавтики Яндекс Путешествия подготовили список из пяти направлений, подходящих для астротуризма — поездок по местам, где хорошо наблюдать за звездным небом.

В последние годы астротуризм набирает популярность, а новые маршруты привлекают все больше любителей космоса и астрономии.

В ТОП-5 «астрономических» направлений вошли не только локации в отдаленных и северных регионах, но и точки на карте Подмосковья и Центрального региона.

Первая локация — Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика, здесь находится самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Попасть на экскурсию в обсерваторию можно по предварительной записи. Перелет Москва – Минеральные Воды – Москва для двоих человек с багажом (29 апреля – 5 мая) будет стоить около 25 тыс. руб.

В поселке Октябрьский, в Татарстане находится удаленная от городской засветки обсерватория с современным оборудованием, библиотекой и планетарием. Перелет Москва – Казань – Москва для двоих человек с багажом будет стоить около 23 тыс. руб.

Кенозерский национальный парк в Архангельская область привлекает любителей астротуризма своей удаленностью от городской суеты. Здесь часто можно наблюдать ясное небо, увидеть яркие звезды и Млечный путь, который расстилается над парком как волшебное одеяло. «Небесные» мотивы, кстати, встречаются в местных уникальных храмах. Путешественники из Москвы могут попасть в обе части Кенозерья на поезде, следующем до Архангельска или до Северодвинска (станции Няндома и Плесецкая). Средняя стоимость поездки в обе стороны на двоих обойдется около 25 тыс. руб.

Обсерватория в деревне Новошихово Московской области также проводит просветительскую деятельность, принимая посетителей на Днях открытых дверей, где можно увидеть звезды через мощные телескопы и узнать больше о космосе. Поездка из Москвы в Новошихово и обратно с пересадкой в Звенигороде обойдется примерно в 2 тыс. руб.

В Тульской области недалеко от Куликова поля находится село Монастырщино, которое славится отличной возможностью наблюдать звезды: здесь часто проводятся неофициальные собрания любителей астрономии. Приехать в Монастырщино из Москвы можно на своем автомобиле примерно за 4 часа. Из Тулы в знаменитое село можно попасть на автобусе с пересадкой в Кимовске.

Ранее астрономы нашли пожирающую звезду черную дыру недалеко от Земли.