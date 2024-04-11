Лукашенко объяснил, почему Москва и Минск никогда не обсуждали захват Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле, что они никогда не обсуждали планы по захвату Европы. Об этом пишет ТАСС.

«Слухи о том, будто Лукашенко и Путин готовятся захватить Европу завтра, — чистой воды вымысел. Мы никогда не обсуждали подобные планы о захвате кого-либо. У нас достаточно своих проблем», — подчеркнул глава республики.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что такие утверждения являются абсурдом. «Это абсурд, который нужен правящим элитам, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на военные действия в Украине. Просто пустые слова», — добавил Путин.

Александр Лукашенко согласился с коллегой, добавив: «Полностью с вами согласен. Это несостоятельные утверждения».

На встрече оба лидера подчеркнули, что Белоруссия поддерживает позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине и призвали к переговорам для достижения мира.

До этого Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.