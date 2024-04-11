Жену блогера Портнягина отпустили из СК

Жену блогера Дмитрия Портнягина Екатерину отпустили из Следственного комитета России спустя приблизительно 12 часов после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что после выхода из СК женщина села в подъехавший автомобиль и уехала.

До этого блогер и инфобизнесмен Дмитрий «Трансформатор» Портнягин после прошедших у него обысков подтвердил задержание своей жены и заявил, что сам он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), куда отвозит гуманитарную помощь.

В публикации отмечается, что ранним утром 11 апреля в дом, офис, дачу Портнягина прибыли оперслужбы с обысками и задержали его супругу Екатерину по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от налогов и сборов).

По мнению Портнягина, «все это очень странно», так как налоговые задолженности семья погасила еще летом 2022 года, остались только пени и неустойки, которые оспаривались в суде.

В заключение он выразил надежду, что его жена будет выпущена из отделения в самое ближайшее время.

Ранее СК показал видео с места обыска в квартире блогера Митрошиной.