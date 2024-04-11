Глава МАГАТЭ выступит в СБ ООН в связи с атакой ВСУ на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступит в Совете Безопасности ООН 15 апреля. Его доклад анонсировал на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о проведении 15 апреля заседания в связи с нападениями украинских войск на ЗАЭС.

Накануне в МАГАТЭ сочли, что атаки ЗАЭС со стороны ВСУ усилили риск ядерной аварии. Он обратился к Совету управляющих агентства поддержать роль МАГАТЭ в их мониторинге ради общего блага. Гросси призвал использовать все доступные рычаги, чтобы «исключить возможность нападения на ЗАЭС в будущем». Также Гросси, комментируя атаку, назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты и заявил, что никто не извлечет из него военную или политическую выгоду.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.