С момента провозглашения Донецкой народной республики прошло 10 лет, и это стало одним из ключевых событий в мире. Об этом на круглом столе «Донбасс: 10 лет войны» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Он напомнил, что жители Донбасса еще в 2014 году начали борьбу с киевским режимом за право быть свободными, а последние два года вместе с другими российскими бойцами. По его мнению, эта тема намного важнее остальных.

«Очень часто мы слышим, что Россия начала войну в феврале 2022 года, а то, что происходило с 2014 года на Донбассе, игнорируется», — сказал он

Как отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, предпосылки конфликта в Донбассе были заметны еще до событий 2014 года. По его мнению, Украина изначально была расколотая страна во многих планах.

«Киевская власть же все это использовала как манипулятивные техники на различных выборах, чтобы привлечь население к голосованию. Когда произошел госпереворот, жители Юго-Востока выступили с требованиями установления русского языка и федерализации Украины, но пришла другая власть. Было много посредников, которые пытались примирить регионы, но все это вылилось в откровенную профанацию», — сказал он.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при ОП РФ Александр Малькевич напомнил, что с 2014 года на жителей Донбасса оказывается психологическое давление. По его словам, эти действия направлены на то, чтобы посеять панику, деморализовать российских граждан и подстегнуть протестные настроения.

«Нельзя не сказать и об угрозах жителям новых регионов в период региональных избирательных кампаний 2023 году и президентской кампании 2024 году. Но в избирательной системе работает существенная когорта людей, которые провели кампании на высочайшем уровне», — отметил он.

В конце мероприятия участники отметили, что история Донбасса стала уникальным примером прямой демократии в действии. По их словам, 10 лет назад народ сделал судьбоносный выбор.