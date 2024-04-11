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В Госдуме сравнили шестидневную школьную неделю с рабством

Депутат Милонов назвал шестидневную неделю в школах рабством

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что из-за шестидневной учебной недели дети «похищены» у семьи и перегружены заданиями.

«Уже сколько раз говорили, сколько раз обещали убрать шестидневное рабство для детей. Верните детей в семью!», — призвал парламентарий.

Милонов подчеркнул, что за шесть дней учебы школьники не становятся умнее. Единственный результат, к которому приводит такой график, по мнению депутата — дети начинают ненавидеть школу. Депутат отметил, что при шестидневной неделе ученик фактически отделен от семьи и не может никуда поехать с родителями в выходные из-за сильной усталости.

«Перегруженный уроками, домашним заданием ребенок в воскресенье просто бессильной тушкой лежит на диване, пытаясь хоть как-то восстановить свои силы», — посетовал собеседник радиостанции.

Ранее Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за фиктивные браки с мигрантами.

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