Сотрудники аэропорта заставили женщину с протезом груди раздеться на глазах у пассажиров

Жительница Ирландии обратилась с жалобой на сотрудников дублинского аэропорта, которые заставили ее снять протез груди на досмотре, на глазах многочисленных пассажиров. Об этом сообщает Business Insider.

Пассажирка намеревалась совершить рейс из Дублина в Донегол, во время досмотра в терминале, одна из сотрудниц службы безопасности сначала попросила женщину пройти повторный досмотр, а затем заставила ее снять протез груди.

Ирландка попросила отвести ее в специальное помещение, но охранница заставила женщину снять протез на глазах у многочисленных пассажиров. Совершив полет, женщина обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время ей принесли извинения.

Представили воздушной гавани отметили, что это единичный случай и впредь подобного с пассажирами не повторится.

Ранее стюардесса потеряла сознание на борту самолета во время полета.