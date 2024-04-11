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Сотрудники аэропорта заставили женщину с протезом груди раздеться на глазах у пассажиров

Business Insider: в аэропорту Дублина пассажирку заставили снять протез груди

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Shutterstock

Жительница Ирландии обратилась с жалобой на сотрудников дублинского аэропорта, которые заставили ее снять протез груди на досмотре, на глазах многочисленных пассажиров. Об этом сообщает Business Insider.

Пассажирка намеревалась совершить рейс из Дублина в Донегол, во время досмотра в терминале, одна из сотрудниц службы безопасности сначала попросила женщину пройти повторный досмотр, а затем заставила ее снять протез груди.

Ирландка попросила отвести ее в специальное помещение, но охранница заставила женщину снять протез на глазах у многочисленных пассажиров. Совершив полет, женщина обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время ей принесли извинения.

Представили воздушной гавани отметили, что это единичный случай и впредь подобного с пассажирами не повторится.

Ранее стюардесса потеряла сознание на борту самолета во время полета.

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