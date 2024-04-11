В России внедрят единую программу реабилитации ветеранов спецоперации

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» разрабатывают единую модель комплексной реабилитации ветеранов спецоперации, которая поможет оказывать поддержку оперативно и в полном объеме. Об этом на круглом столе «Комплексная реабилитация участников СВО», который прошел в рамках выставки технологий и оборудования для реабилитации и ухода «Интеграция-2024», заявила председатель организации Анна Цивилева.

Глава фонда «Защитники Отечества» отметила, что единая программа реабилитации поможет обеспечить максимальное восстановление каждого ветерана спецоперации с инвалидностью и дальнейшую социализацию.

Анна Цивилева рассказала, что большая часть ветеранов, которые обращаются в фонд — это молодые парни от 25 до 35 лет.

«Они хотят активно жить, работать, заниматься спортом, создавать семьи. К сожалению, многие герои получили инвалидность и их социальная интеграция невозможна без качественного протезирования. И тут важно не просто выдать протез, но и научить им пользоваться», — пояснила глава фонда.

Председатель организации подчеркнула, что лучшие практики по комплексной реабилитации ветеранов боевых действий уже внедряются в регионах.

Участвовавшая в круглом столе председатель общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» Елена Волохова рассказала о программе «Шагаем вместе 2.0», которая состоит из серии мастер-классов по пользованию протезами.

По ее словам, людям, которые только получили протезы, важно увидеть, как ими пользуются другие — как ходят, поднимаются по лестнице, ведут активный образ жизни.

«Очень важно, чтобы герои СВО видели успехи и результаты друг друга. Это мотивирует их к дальнейшим действиям», — пояснила Волохова.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.