В Орске полностью затоплены три школы

Минздрав Оренбургской области сообщил о полном затоплении трех школ в Орске. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает ТАСС.

Учеба в этих трех учебных заведениях будет приостановлена до конца года. При этом детей переведут в другие учебные заведения.

До этого в Орске начали восстанавливать газоснабжение.l

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.