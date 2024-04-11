Врачи удалили клок волос из мозга восьмилетней школьницы

В Киргизии хирурги провели сложную операцию на головном мозге восьмилетней школьницы. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У школьницы из Джалал-Абадской области было обнаружено новообразование в головном мозге, ребенка госпитализировали в отделении нейрохирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Киргизии, где после многочисленных обследований было принято решение о проведении сложного хирургического вмешательства.

Опухоль оказалась клоком волос, который рос в головном мозге ребенка с рождения. Врачи предположили, что патология связана с нарушением внутриутробного развития. Продолжение роста волос угрожало жизни и здоровью маленькой пациентки.

В Англии 13-летней школьнице удалили из желудка комок волос весом три килограмма, девочка ела свои волосы, чтобы справиться с тревогой. Ком волос был настолько большим, что им пришлось разрезать его на несколько частей, чтобы извлечь из желудка.

Ранее российские врачи спасли школьника с «кровавыми слезами».