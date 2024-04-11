В ОБСЕ обсудили теракт в «Крокусе»

Постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич осудил страны, которые не выразили соболезнование РФ после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит ТАСС.

С таким заявлением он выступил на заседании организации, посвященном теракту.

«Уместно сказать, что ряд государств — участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима», — подчеркнул он.

До этого Лукашевич заявил, что в США, Великобритании и других странах НАТО поощряют террор в отношении граждан России.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».