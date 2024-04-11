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Знамя Победы и флаг России вывесили на здание посольства Украины в Москве

На территории украинского посольства в Москве подняли флаг РФ и Знамя Победы

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Антон Денисов/РИА Новости

Триколор России и Знамя Победы появилось на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, здание посольства Украины пустует с февраля 2022 года после расторжения дипломатических отношений Киева с Москвой. Сейчас диппредставительство закрыто, однако за забором можно заметить два развевающихся флага. Они подняты на флагштоке перед зданием посольства.

В феврале директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников предложил передать российским патриотическим организациям здание дипломатического представительства Украины в Москве.

Позднее глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявлял, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.

Ранее Россия проинформировала Украину о прекращении аренды участков под посольство.

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