Знамя Победы и флаг России вывесили на здание посольства Украины в Москве

Триколор России и Знамя Победы появилось на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, здание посольства Украины пустует с февраля 2022 года после расторжения дипломатических отношений Киева с Москвой. Сейчас диппредставительство закрыто, однако за забором можно заметить два развевающихся флага. Они подняты на флагштоке перед зданием посольства.

В феврале директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников предложил передать российским патриотическим организациям здание дипломатического представительства Украины в Москве.

Позднее глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявлял, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.

Ранее Россия проинформировала Украину о прекращении аренды участков под посольство.