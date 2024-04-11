В МАГАТЭ сочли, что атаки ЗАЭС со стороны ВСУ усилили риск ядерной аварии

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал все стороны к соблюдению всех принципов защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил ТАСС.

«Я призываю всех к максимальной сдержанности и четкому соблюдению этих основополагающих <…> принципов», — отметил глава МАГАТЭ.

Он обратился к Совету управляющих агентства поддержать роль МАГАТЭ в их мониторинге ради общего блага. Гросси призвал использовать все доступные рычаги, чтобы «исключить возможность нападения на ЗАЭС в будущем». По его словам, атаки объекта, зафиксированные в минувшее воскресенье, 7 апреля, серьезно усилили риск ядерной аварии.

До этого Гросси, комментируя атаку на Запорожскую АЭС, назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты и заявил, что никто не извлечет из него военную или политическую выгоду.

Накануне постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушением пяти принципов защиты ядерной установки.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.