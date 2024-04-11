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В Омске девушка-курьер доставки спасла пенсионера от мошенников

В Омске девушка спасла пожилого мужчину от мошенников

Пенсионер из Омска поверил мошенникам и передал их курьеру все накопления, подозрительный автомобиль у подъезда пожилого мужчины заметила сотрудница службы доставки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в Центральным районе Омска, 29-летняя сотрудница службы доставки отвозила заказ в многоэтажку по улице Чкалова. Неожиданно из квартиры к ней вышел пожилой мужчина и попытался передать девушке некий сверток, омичка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Через несколько минут к дому на автомобиле прибыл юноша, который забрал пакет у пенсионера и уехал. Полицейские установили маршрут курьера, деньги он отвозил 16-летнему учащемуся местного колледжа, подельников задержали.

Выяснилось, что мошенники действовали по известной схеме, они убедили пожилого человека передать им почти 500 тысяч рублей. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Остальные участники преступной схемы устанавливаются. Накопления возвращены законному владельцу.

Ранее нелегальный мигрант притворился установщиком окон и обманул российскую пенсионерку.

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