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Власти Швейцарии оплатят все расходы на конференцию по Украине

РИА Новости: Швейцария компенсирует расходы участников конференции по Украине

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Shutterstock

Швейцария компенсирует расходы участников конференции по Украине. Об этом сообщило правительство страны РИА Новости.

«Поскольку организатором будет федеральное правительство, оно также покроет расходы на конференцию. Федеральный совет примет решение о том, как распределить расходы на безопасность», — сообщили в правительстве страны.

Мирная конференция в Швейцарии будет проходить 15-16 июня недалеко от города Люцерн. В ней будут участвовать представители около 120 стран.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия рано или поздно должна будет принять участие в переговорах по Украине.

Кассис отметил, что необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

«В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться», — подчеркнул министр.

Также глава швейцарского МИД заявлял, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

Ранее постпред России в Женеве прокомментировал проведение саммита по Украине.

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