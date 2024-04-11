Власти Швейцарии оплатят все расходы на конференцию по Украине

Швейцария компенсирует расходы участников конференции по Украине. Об этом сообщило правительство страны РИА Новости.

«Поскольку организатором будет федеральное правительство, оно также покроет расходы на конференцию. Федеральный совет примет решение о том, как распределить расходы на безопасность», — сообщили в правительстве страны.

Мирная конференция в Швейцарии будет проходить 15-16 июня недалеко от города Люцерн. В ней будут участвовать представители около 120 стран.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия рано или поздно должна будет принять участие в переговорах по Украине.

Кассис отметил, что необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

«В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться», — подчеркнул министр.

Также глава швейцарского МИД заявлял, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

Ранее постпред России в Женеве прокомментировал проведение саммита по Украине.