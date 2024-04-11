Стало известно, что происходит на месте первого прорыва дамбы в Орске

Ширина размытого участка на месте, где произошел первый прорыв дамбы в Орске Оренбургской области, составляет около 50 м. Об этом сообщает «Пятый канал».

На кадрах, опубликованных телеканалом, видны дома, которые в первую очередь попали под удар стихии после прорыва дамбы.

«К настоящему моменту вода в Орске остановлена, место засыпали валунами и щебнем», — говорится в сообщении.

Существующую в Орске дамбу размыло паводковыми водами вечером 5 апреля. Прорыв случился сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была несколько дней. Людей из города эвакуировали. Вода затопила несколько тысяч зданий и домовладений.

10 апреля мэр города Орск Василий Козупица сообщил, что попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными. В данный момент стихия угомонилась, власти ищут способы как можно быстрее отвести воду от Орска и начать его восстанавливать.

11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Орске появится новая дамба, при разработке проекта которой учтут недостатки предыдущей конструкции.

Ранее сообщалось, что в Орске начали восстанавливать газоснабжение в домах.