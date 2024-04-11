Адвоката не пустили в элитный Club 500, где могут проходить обыски

В Москве в элитный Club 500, где, предположительно, проходят обыски, не пустили адвоката. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, у входа в здание элитного клуба стоит автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Адвокат, которого не пустили в здание, подтверждать информацию о предположительном проведении обысков не стал.

До этого, 25 октября 2023 года, в Club 500, среди основателей которого числится бизнесмен «Трансформатор» Дмитрий Портнягин прошли обыски, были изъяты документы и компьютеры. В результате проведенных мероприятий полиция не выявила нарушений, сообщил адвокат элитного бизнес-клуба. Позже выяснилось, что поводом для обысков в элитном бизнес-клубе стала жалоба экс-кандидата в мэры Красногорска Валерия Немировского, который намеревался стать членом Club 500, но по неназванной причине не смог подтвердить свои доходы для составления заявки на вступление. Резиденты элитного клуба имеют средний оборот около 2,6 млрд рублей в год.

Ранее блогер Портнягин после обысков заявил, что заплатит 64 млн руб. налогов.