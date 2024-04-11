Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвоката не пустили в элитный Club 500, где могут проходить обыски

РИА Новости: в элитный Club 500, где могут проходить обыски, не пустили адвоката

close
100%
Club 500/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве в элитный Club 500, где, предположительно, проходят обыски, не пустили адвоката. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, у входа в здание элитного клуба стоит автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Адвокат, которого не пустили в здание, подтверждать информацию о предположительном проведении обысков не стал.

До этого, 25 октября 2023 года, в Club 500, среди основателей которого числится бизнесмен «Трансформатор» Дмитрий Портнягин прошли обыски, были изъяты документы и компьютеры. В результате проведенных мероприятий полиция не выявила нарушений, сообщил адвокат элитного бизнес-клуба. Позже выяснилось, что поводом для обысков в элитном бизнес-клубе стала жалоба экс-кандидата в мэры Красногорска Валерия Немировского, который намеревался стать членом Club 500, но по неназванной причине не смог подтвердить свои доходы для составления заявки на вступление. Резиденты элитного клуба имеют средний оборот около 2,6 млрд рублей в год.

Ранее блогер Портнягин после обысков заявил, что заплатит 64 млн руб. налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами