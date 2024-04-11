Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Череповце школьница нападает на пассажиров в автобусах

В Вологодской области младшеклассница нападает на пассажиров в автобусах

close
100%
Freepik

В Вологодской области местные жители обратили внимание на девочку, которая нападает на пассажиров автобусов. Об этом сообщает портал «Gorod Vo».

О ребенке, который ведет себя агрессивно в общественном транспорте в социальных сетях рассказали сразу несколько жителей Череповца. По словам пострадавших, девочка, которой на вид не более семи лет, ворует у пассажиров вещи и нападает на них.

«Я эту девочку видела в автобусе. Недели три назад она приставала сначала к мальчикам-подросткам, а затем к маме с дочкой. Ее поведение мне показалось странным. Девочка небольшого роста с портфелем. Садилась в 18-й на остановке «Московский проспект» в сторону Заречья. Приставала к парню с девушкой, те ее прогнали, а потом к двум ребятам», — сообщила одна из горожанок.

От действий ребенка пострадала и компания подростков, в ответ на замечание, девочка начала пинать одного из молодых людей в область паха и нецензурно выражаться, после чего сбежала из автобуса. Обратились ли пострадавшие с заявлением в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами