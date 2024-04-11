В Череповце школьница нападает на пассажиров в автобусах

В Вологодской области местные жители обратили внимание на девочку, которая нападает на пассажиров автобусов. Об этом сообщает портал «Gorod Vo».

О ребенке, который ведет себя агрессивно в общественном транспорте в социальных сетях рассказали сразу несколько жителей Череповца. По словам пострадавших, девочка, которой на вид не более семи лет, ворует у пассажиров вещи и нападает на них.

«Я эту девочку видела в автобусе. Недели три назад она приставала сначала к мальчикам-подросткам, а затем к маме с дочкой. Ее поведение мне показалось странным. Девочка небольшого роста с портфелем. Садилась в 18-й на остановке «Московский проспект» в сторону Заречья. Приставала к парню с девушкой, те ее прогнали, а потом к двум ребятам», — сообщила одна из горожанок.

От действий ребенка пострадала и компания подростков, в ответ на замечание, девочка начала пинать одного из молодых людей в область паха и нецензурно выражаться, после чего сбежала из автобуса. Обратились ли пострадавшие с заявлением в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей.