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Московская пенсионерка отдала мошенникам 6,8 млн рублей, желая заработать на бирже

В Москве мошенники похитили у пенсионерки 6,8 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве устанавливаются обстоятельства мошенничества в отношении пожилой женщины, аферисты предложили пенсионерке получить дополнительный доход, зарабатывая на бирже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя жительница Москвы. В начале марта женщине позвонил неизвестный и предложил ей получить дополнительный доход. Для этого нужно было вкладывать «инвестиции» на валютной бирже.

Мужчина неоднократно соединял женщину со своими «коллегами-брокерами», которые настойчиво предлагали ей заработать на валютных операциях, убеждали в необходимости открытия счета и обмена накоплений на иностранную валюту. Москвичка согласилась на предложение аферистов и установила два мобильных приложения.

Злоумышленники в мессенджере прислали женщине реквизиты банковского счета, на который она перевела 2,8 млн рублей несколькими транзакциями. После этого ей продемонстрировали якобы существующий валютный счет и в качестве полученной прибыли перевели ей 300 тысяч рублей.

Затем аферисты уговорили пенсионерку увеличить взносы на счет, чтобы получить еще большие выплаты, женщина взяла в кредит4,3 млн рублей и следуя указаниям перевела их на указанные счета. Мошенники сослались на технический сбой и потребовали у пенсионерки еще 5 тысяч долларов. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее мошенник выманил деньги у создательницы «Ежика в тумане» и вернул их назад.

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