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Россиянин истязал и насиловал сына и трех дочерей

В Саратове отец получил 20 лет колонии за сексуальное насилие над детьми

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Самойловском районе Саратовской области вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в изнасиловании своих детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия 43-летний мужчина в течение четырех лет домогался, истязал и подвергал сексуальному насилию своих несовершеннолетних детей. Пострадавшими признаны три дочери и сын россиянина.

Один из детей рассказал о происходящем в семье учителям, педагоги обратились в полицию. В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Житель Тюменской области получил восемь лет колонии за сексуальное насилие над падчерицей, мужчина дважды изнасиловал девочку.

Ранее в Петербурге мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка в туалете кинотеатра.

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