МЧС проверяет сообщения о прорыве плотины в селе под Курганом

В село под Курганом направились сотрудники МЧС, чтобы проверить информацию о прорыве дамбы в селе под Курганом. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

До этого губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что к Кургану по течению реки Тобол, на которой стоит региональная столица, приближается большой массив воды.

Накануне курганские власти опровергли информацию о прорыве дамбы у микрорайона Вороновка в районе СНТ «Мясокомбинат» в региональном центре.

9 апреля губернатор региона Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля. Чиновник отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, как долго будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

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