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Названа причина переноса регистрации на «Тотальный диктант»

Регистрация на «Тотальный диктант» переносится из-за ddos-атаки на сайт

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Регистрация на «Тотальный диктант» перенесена из-за ddos-атаки на сайт. Об этом сообщает РИА Новости.

«В среду, 10 апреля 2024 года в 7.00 по московскому времени была открыта регистрация на площадки всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». В 7.07 по московскому времени стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру. В 7.10 пользовательская нагрузка на сайт достигла критического размера и носила признаки DDoS-атаки на сервер», — следует из сообщения.

Отмечается, что 11 апреля к 15:00 по московскому времени пользователи также не могли зарегистрироваться для участия в диктанте. При этом о начале регистрации сообщат дополнительно.

В прошлом году проверяющие сданные тексты «Тотального диктанта» в Новосибирске — на «родине» акции — филологи рассказали о словах, в которых было обнаружено больше всего ошибок.

По словам руководителя проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галины Мандриковой, лидерами по ошибкам стали слова «кардинально» (которое пишут как «координально») и «сызмальства». Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман подтвердила, что слово «сызмальства» по количеству допущенных ошибок стало лидером.

Кроме того, участники акции часто допускали ошибки в названиях животных и птиц: рябчика писали как «ряпчек», барсука — как «борсук» или «барсюк» и т. д.

Ранее сообщалось, что автором текста для акции «Тотальный диктант» в 2023 году стал Василий Авченко.

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