В Казахстане не выявили сибирскую язву после паводков

Минсельхоз Казахстана заявил об отсутствии сибирской язвы в образцах почвы, взятой с затопленных во время паводков скотомогильников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате паводков в Западно-Казахстанской области было подтоплено три сибиреязвенных захоронения. С этих объектов специальными рабочими группами, состоящими из ветеринарных и медицинских специалистов, были взяты пробы грунта. <...> Все анализы показывают отрицательный результат, то есть споры сибирской язвы в образцах грунта не выявлены», — говорится в сообщении ведомства.

До этого премьер-министры Российской Федерации и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов в телефонном разговоре обсудили преодоление последствий половодья в приграничных регионах двух стран.

Перед этим представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды.

Ранее Нидерланды выразили сочувствие пострадавшим от потопа в РФ и Казахстане.