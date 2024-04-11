Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане не выявили сибирскую язву после паводков

Минсельхоз Казахстана заявил об отсутствии сибирской язвы в почве с могильников

close
100%
Предоставлено очевидцем

Минсельхоз Казахстана заявил об отсутствии сибирской язвы в образцах почвы, взятой с затопленных во время паводков скотомогильников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате паводков в Западно-Казахстанской области было подтоплено три сибиреязвенных захоронения. С этих объектов специальными рабочими группами, состоящими из ветеринарных и медицинских специалистов, были взяты пробы грунта. <...> Все анализы показывают отрицательный результат, то есть споры сибирской язвы в образцах грунта не выявлены», — говорится в сообщении ведомства.

До этого премьер-министры Российской Федерации и Казахстана Михаил Мишустин и Олжас Бектенов в телефонном разговоре обсудили преодоление последствий половодья в приграничных регионах двух стран.

Перед этим представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды.

Ранее Нидерланды выразили сочувствие пострадавшим от потопа в РФ и Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами