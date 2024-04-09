Нидерланды выразили сочувствие пострадавшим от потопа в РФ и Казахстане

Нидерланды выражают сочувствие людям, пострадавшим от разрушительных наводнений в Казахстане и России. Соответствующая публикация размещена на странице МИД страны в социальной сети X, передает РИА Новости.

«Значительные территории Западного Казахстана и Оренбургской области пострадали от разрушительных наводнений. Нидерланды выражают сочувствие людям, пострадавшим от этого стихийного бедствия», — значится в публикации.

Причиной опасной ситуации названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с затоплением в Оренбургской области.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее россиян предупредили о новых разрушительных паводках.