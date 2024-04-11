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Самотлорскому месторождению исполнилось 55 лет со дня начала промышленной разработки

«Самотлорнефтегаз» отмечает 55-летие

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Charlie Riedel/AP

«Самотлорнефтегаз» отмечает 55 лет со дня начала промышленной разработки в Самотлорском месторождении, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Впервые промышленное освоение нефтяного месторождения произошло в апреле 1969 года.

Накопленная добыча нефти на месторождении на данный момент составляет 2,9 млрд тонн.

Также геологи провели сейсморазведку на 85% площади месторождения.

Всего за последние 5 лет на месторождении реализовали 187 проектов повышения производственной эффективности, а экономический эффект превысил 11 млрд рублей.

В компании отметили, что «Самотлорнефтегаз» уделяет повышенное внимание снижению воздействия производства на окружающую среду. В компании добавили, что предприятие восстановило биологическую продуктивность почв на 90%.

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