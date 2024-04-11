В Курганской области из-за паводка закрыли движение на дороге к Казахстану

В Курганской области из-за паводков ограничено движение на нескольких региональных автодорогах, в том числе на участке трассы «Иртыш» – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах», – говорится в посте регионального Кабмина.

11 апреля экологи оценили возможность затопления мусорных полигонов в районах паводка на юге России. По их словам, подобное развитие событий маловероятно.

Сообщалось, что уровень воды в курганском селе Звериноголовское превысил 10 метров, в Кургане вода пока не поднимается выше 4 метров. До этого уровень воды в реке Урал в Оренбуржье достиг исторического рекорда, и вода продолжает прибывать.

Ранее из-за паводка в Оренбурге эвакуировали почти 400 человек за сутки.