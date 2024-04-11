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Экологи оценили возможность затопления мусорных полигонов в районах паводка

РЭО: вероятность затопления мусорных полигонов из-за паводков минимальна

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Вероятность затопления четырех мусорных полигонов, находящихся в Оренбургской и Курганской областях, минимальна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

«На данный момент в зонах близ рек в Оренбургской области находится три объекта размещения твердых коммунальных отходов и твердых бытовых отходов, в Курганской области — один. На данный момент вероятность подтопления этих предприятий минимальная», – отметили экологи.

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией с паводками в регионах, сотрудники также мониторят участки размещения отходов.

Отмечается, что мусорные полигоны находятся рядом с реками Урал, Тобол и Самара.

11 апреля сообщалось, что из-за паводка за сутки в Оренбурге эвакуировали почти 400 человек. Также стало известно, что более 100 собак и кошек перевезли из зоны подтопления в Оренбургской области в приют «Кошкин дом «Филимоша» в столице региона.

Ранее стало известно, что уровень реки Урал в Оренбурге побил рекорд за всю историю наблюдений.

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