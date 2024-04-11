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В Иркутской области осужденные получили новые сроки за истязание заключенного

В Иркутской области шестерых заключенных осудили за избиение осужденного

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд Иркутска вынес приговор в отношении шести осужденных из ИК-6. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда города Иркутска.

По версии правоохранителей, мужчины избили пострадавшего, который также является осужденным и находится в этой колонии.

Фигурантов уголовного дела приговорили к срокам от шести до девяти лет. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и особого режима.

Как сообщает ТАСС, в 2021 году в Иркутской области начали комплексную проверку после многочисленных жалоб на нарушение прав человека в колониях и следственных изоляторах.

В результате следователи возбудили девять уголовных дел, в рамках которых фигурировали 75 пострадавших. В марте арестовали начальника ИК-6, после чего начальник и двое его подчиненных были осуждены.

Ранее приговоренный к пожизненному сроку забайкалец отсудил у колонии «Черный дельфин» компенсацию.

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