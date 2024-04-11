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Паводок не повредит расположенным в Оренбуржье колониям с заключенными

УФСИН: угрозы подтопления колоний в Оренбургской области нет

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Для расположенных в Оренбургской области колоний, где содержатся заключенные, нет угрозы затопления паводковыми водами. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что «все работает в штатном режиме» и угроза подтопления паводком объектов пенитенциарной системы отсутствует.

В этом году уровень реки Урал в Оренбурге побил рекорд за всю историю наблюдений.

За минувшие сутки местные власти эвакуировали из подтопленных районов почти 400 человек.

Кроме того, администрация Оренбурга объявила об эвакуации жителей СНТ вдоль реки Урал.

11 апреля в Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

«Газета.ру» подготовила фоторепортаж из пострадавшего от паводка Оренбурга.

Ранее в Оренбурге рассказали о ситуации с питьевой водой.

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