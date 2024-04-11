В Подмосковье задержали подозреваемого по делу о нелегальной миграции

Следователи задержали еще одного участника группировки, которая занималась осуществлением незаконной миграцией иностранных граждан в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«На территории Московской области <...> задержан разыскиваемый следственными органами СК России еще один участник преступного сообщества в сфере незаконной миграции, являющийся жителем Брянской области», — сказано в тексте.

Ему в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Накануне были задержаны восемь жителей Смоленской и Брянской областей за участие в преступном сообществе и организацию незаконной миграции. По версии следствия, преступную группировку организовал 30-летний житель Тверской области. Она объединила не менее девяти жителей двух регионов. Среди ее членов оказался и начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.

Также 10 апреля стало известно, что в Твери перекрыли канал нелегальной миграции.

Ранее москвичка заявила на сына в МВД после того, как он начал учить украинский и читать Коран.