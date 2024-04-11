Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали подозреваемого по делу о нелегальной миграции

СК: в Подмосковье задержали подозреваемого по делу о нелегальной миграции

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Следователи задержали еще одного участника группировки, которая занималась осуществлением незаконной миграцией иностранных граждан в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«На территории Московской области <...> задержан разыскиваемый следственными органами СК России еще один участник преступного сообщества в сфере незаконной миграции, являющийся жителем Брянской области», — сказано в тексте.

Ему в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Накануне были задержаны восемь жителей Смоленской и Брянской областей за участие в преступном сообществе и организацию незаконной миграции. По версии следствия, преступную группировку организовал 30-летний житель Тверской области. Она объединила не менее девяти жителей двух регионов. Среди ее членов оказался и начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.

Также 10 апреля стало известно, что в Твери перекрыли канал нелегальной миграции.

Ранее москвичка заявила на сына в МВД после того, как он начал учить украинский и читать Коран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами