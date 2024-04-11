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В Екатеринбурге спецназ штурмовал квартиру инвалида-колясочника

В Екатеринбурге силовики выломали дверь в квартиру к инвалиду-колясочнику

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Полицейские провели обыски у екатеринбуржца с инвалидностью, выломав дверь в его квартиру при поддержке спецназа. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на соседку задержанного.

Задержание, по словам жительницы дома на улице Корепина, прошло в ночь на 6 апреля. Шесть вооруженных человек в бронежилетах выломали дверь в квартиру к инвалиду-колясочнику, который не открыл ее самостоятельно.

«Я вышла поглядеть, что происходит, а меня отогнали в квартиру. Константин не открывал, поэтому им пришлось выламывать двери», — рассказала женщина.

Кроме того, силовики обыскали автомобиль, которым владеет горожанин. В полиции Екатеринбурга прошедшие обыски никак не комментировали. По некоторым данным, они могут быть связаны с застольем, которое недавно прошло в квартире мужчины и едва не закончилось расправой.

«Дверь в подъезде была вся в крови, эти дружки отмыли ее только через пару дней», — заявила соседка.

Известно, что подозреваемому около 40 лет, он нигде не трудоустроен и живет на пособия в квартире матери, которая работает в Новом Уренгое.

Позднее выяснилось, что соседи жалуются на мужчину с инвалидностью еще с 2019 года. Жильцам не нравятся крики и шумы, которые постоянно доносятся из его квартиры, где он якобы регулярно устраивает ночные вечеринки.

«У него собираются подростки, как мальчики, так и девочки. Они устраивают драки там. <…> Нам сказали, что пока у него есть деньги, подростки будут к нему приходить», — поделилась местная жительница.

Она, как и другие соседи Константина, не раз писала заявления в полицию, пытаясь привлечь его к ответственности за хулиганство. Но полицейские не находили оснований для возбуждения дела.

Ранее силовики задержали геймера, когда тот играл в Counter Strike за террористов.

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