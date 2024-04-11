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Зарплату учителей в России призвали поднять до двух МРОТ за ставку

Член профсоюза педагогов Казаков: у многих учителей зарплата ниже МРОТ

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В России нужно принимать кардинальные меры для решения проблемы дефицита педагогических кадров. Сегодня в половине регионов зарплата учителей ниже прожиточного минимума, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. В беседе с НСН он призвал поднять зарплату педагогов до уровня двух МРОТ за ставку.

Так Казаков отреагировал на решение правительства удвоить выплаты за классное руководство в школах и техникумах малых населенных пунктов. Эксперт назвал эти меры подкупом, которыми не решить проблему.

«Нужно понимать, что прибавку получит только часть учителей, что несет негативные последствия. Это может внести раздор в коллектив, ведь все работают с учащимися, всем нужно увеличивать зарплату», — подчеркнул Казаков.

Сегодня во многих регионах учителя постоянно берут дополнительные часы, так как при ставке в 18 уроков их зарплата не доходит до прожиточного минимума, заявил общественник. Он призвал платить педагогам два МРОТ за ставку, отметив, что с этой инициативой соглашаются и депутаты Госдумы.

«Идут обсуждения, но, к сожалению, пока государство не хочет сделать зарплату учителей более достойной», — заключил Казаков.

Напомним, в Госдуме выступали с предложением повысить зарплаты учителей до средней по России. Отмечается, что сегодня порядка 80% учителей получают зарплату менее 40 тысяч рублей в месяц.

Специалисты ранее назвали сферы, в которых россияне получают самые высокие зарплаты.

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