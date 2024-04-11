В Киевской области начали вводить отключения воды и света после ЧП на ТЭС

Графики аварийных отключений электроэнергии и воды начали вводить в Киевской области Украины после уничтожения Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на местных жителей.

«Предупредили, что будут отключать свет и воду, а горячей воды не будет вообще», — рассказала изданию одна из местных жительниц.

Графики отключений света и воды будет введен с 14:00 (совпадает с мск).

11 апреля агентство ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева сообщило, что по Трипольской ТЭС под Киевом был нанесен удар. Данная ТЭС является одной из крупнейших на Украине.

Позднее минэнерго Украины констатировало безвозвратное уничтожение Трипольской ТЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об атаке на два хранилища с газом.