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Россиянам разрешили использовать маткапитал на реконструкцию таунхаусов

Кабмин РФ: маткапитал можно будет использовать на реконструкцию таунхаусов

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Shutterstock

Российские граждане, получившие материнский капитал, смогут использовать соответствующие средства на реконструкцию домов блокированной застройки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

В заявлении отмечается, что кабинет министров страны продолжает системную работу по расширению способов использования материнского капитала. Одним из вариантов использования данных средств является улучшение жилищных условий.

«Средства или часть средств материнского капитала разрешается направить: на реконструкцию жилого дома блокированной застройки; компенсацию таких затрат, если реконструкция уже проведена», — говорится в публикации.

При этом в сообщении подчеркивается, что у граждан есть право провести реконструкцию здания собственными силами или с помощью строительных организаций. Однако от способа восстановления дома зависит, на чей счет поступят средства материнского капитала.

В первом случае Социальный фонд России переведет деньги на счет одного из родителей. Во втором — средства будут напрямую переданы компании, осуществившей реконструкцию.

Дома блокированной застройки представляют собой жилые здания, блокированные с другими жилыми зданиями в одном ряду общей боковой стеной или стенами без проемов с отдельным выходом на земельный участок. В частности, к такому типу домов относятся таунхаусы и дуплексы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала.

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