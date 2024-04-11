Проекты об отсрочке наказания для родителей прошли первое чтение в Думе

Государственная дума в первом чтении приняла два законопроекта, которые расширяют возможности получения родителями отсрочки от отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документов предлагают расширить список лиц, которым предоставляется возможность получить отсрочку. В обновленный перечень хотят включить осужденных к ограничению свободы беременных, матерей детей до 14 лет и отцов несовершеннолетних аналогичного возраста при условии, что они являются единственными родителями.

Согласно текущему законодательству, тем, кого приговорили к ограничению свободы, отсрочка от наказания не полагается. Чтобы это изменить придется внести поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ.

19 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Ранее стало известно, что в России могут создать алиментный фонд.