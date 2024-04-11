На Западе сообщили о сокращении доли молодых мужчин в населении Украины до минимума

Доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет в населении Украины упала до исторического минимума. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что призывной возраст на Украине достаточно высок — даже после снижения он составил 25 лет. Однако поколение 1990-х стало одним из самых малочисленных в истории Украины, что, вкупе с военными действиями, приводит к еще более стремительному сокращению доли мужчин младше 30 лет в населении страны.

Отмечается, что на Украине спад рождаемости после распада СССР был более резким, чем в России и многих других бывших республиках СССР. При этом после начала СВО рождаемость на Украине сократилась в два раза. Одной из причин этого называют выезд из страны почти 800 тыс. женщин в детородном возрасте.

До этого Минсоцполитики Украины предсказало сокращение населения до 25 млн к 2051 году.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.