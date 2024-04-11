Программист из Мордовии задержан ФСБ за призывы к терактам

Программист из Мордовии задержан за пропаганду украинской террористической организации и призывы к совершению терактов. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что задержанный 37-летний мужчина — приверженец одной из украинских террористических организаций. Через интернет, в различных чатах он пропагандировал ее деятельность, призывал к финансированию Вооруженных сил Украины, совершению терактов против российских должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и военных объектов.

Мужчина работал программистом в неназванной зарубежной компании.

В отношении него следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Устанавливается его возможная причастность к совершению других преступлений.

Решением Ленинского районного суда Саранска подозреваемый заключен под стражу.

10 апреля жителя Липецкой области осудили за попытку поджога военного аэродрома.

В тот же день ФСБ задержала под Ростовом студента за передачу на Украину военных данных.

Ранее в Запорожье арестовали местную жительницу — агента СБУ, готовившую теракт против российских военных.